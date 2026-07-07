LOTOS ÉTÉ 2026 Langogne
mardi 11 août 2026 · Langogne
Informations pratiques
Langogne
LOTOS ÉTÉ 2026
Pré de la Foire Langogne Lozère
Tarif : 1.5 – 1.5 – EUR
Enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11
fin : 2026-08-25
Date(s) :
2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25
Lotos organisés par diverses associations sportives et culturelles les mardis soirs.
Lotos organisés par diverses associations sportives et culturelles les mardis soirs. .
Pré de la Foire Langogne 48300 Lozère Occitanie +33 4 66 69 01 38 langogne@langogne.com
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English :
Bingo games organized by various sports and cultural organizations on Tuesday evenings.
L’événement LOTOS ÉTÉ 2026 Langogne a été mis à jour le 2026-06-30 par 48-OT Langogne
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