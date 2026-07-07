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LOTOS ÉTÉ 2026 Langogne

mardi 11 août 2026 · Langogne

LOTOS ÉTÉ 2026 Langogne

Informations pratiques

Début
mardi 11 août 2026
Fin
mardi 11 août 2026
Adresse
Pré de la Foire
Ville
48300 Langogne
Département
Lozère
Tarif
1.5 1.5 Enfant

Langogne

LOTOS ÉTÉ 2026

Pré de la Foire Langogne Lozère

Tarif : 1.5 – 1.5 – EUR

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11
fin : 2026-08-25

Date(s) :
2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25

Lotos organisés par diverses associations sportives et culturelles les mardis soirs.
Lotos organisés par diverses associations sportives et culturelles les mardis soirs.   .

Pré de la Foire Langogne 48300 Lozère Occitanie +33 4 66 69 01 38  langogne@langogne.com

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English :

Bingo games organized by various sports and cultural organizations on Tuesday evenings.

L’événement LOTOS ÉTÉ 2026 Langogne a été mis à jour le 2026-06-30 par 48-OT Langogne

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