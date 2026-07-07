Informations pratiques

Langogne

LOTOS ÉTÉ 2026

Pré de la Foire Langogne Lozère

Tarif : 1.5 – 1.5 – EUR

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11

fin : 2026-08-25

Date(s) :

2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25

Lotos organisés par diverses associations sportives et culturelles les mardis soirs.

Lotos organisés par diverses associations sportives et culturelles les mardis soirs. .

Pré de la Foire Langogne 48300 Lozère Occitanie +33 4 66 69 01 38 langogne@langogne.com

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English :

Bingo games organized by various sports and cultural organizations on Tuesday evenings.

L’événement LOTOS ÉTÉ 2026 Langogne a été mis à jour le 2026-06-30 par 48-OT Langogne