EXPOSITION AUTOUR DE LA TRAME MARTINE THIBAUT Langogne

Langogne

EXPOSITION AUTOUR DE LA TRAME MARTINE THIBAUT

23 Rue des Calquières Langogne Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 10:00:00

fin : 2026-09-15 12:00:00

Date(s) :

2026-08-04

Martine Thibaut est une créatrice, elle travaille le textile sous toutes ses formes, faisant naître le design d’un collier sous ses mains, sans réfléchir.

Elle peut travailler de la laine bouillie, des fibres naturelles de chanvre qu’elle mélange avec de petits objets improbables du quotidien… Elle crée des colliers plus exubérants et plus colorés les uns que les autres.

Martine Thibaut est une créatrice, elle travaille le textile sous toutes ses formes, faisant naître le design d’un collier sous ses mains, comme cela, sans réfléchir, souvent la nuit, le moment le plus propice et le plus calme à la création, à l’inspiration du moment et selon les matières et textures qu’elle aime travailler. Cela peut être de la laine bouillie, des fibres naturelles de chanvre qu’elle mélange avec de petits objets improbables du quotidien, du coton torturé au crochet afin de réaliser une succession de petites spirales qui viendront orner le cou d’une admiratrice. Martine crée des colliers plus exubérants et plus colorés les uns que les autres, aux matières nobles et aux formes originales, des colliers bizarres dignes de contes de fées, mais pour elle ce sont avant tout des compositions artistiques légères qui semblent flotter, laissant émerger une émotion curieuse.

Proposée par L’ Association Au fil de l’Art à la galerie de la Filature des Calquières. .

23 Rue des Calquières Langogne 48300 Lozère Occitanie +33 4 66 69 25 56

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English :

Martine Thibaut is a creator who works with textiles in all their forms, giving birth to the design of a necklace under her hands, without a second thought.

She can work with boiled wool or natural hemp fibers, which she mixes with unlikely everyday objects… She creates necklaces, each more exuberant and colorful than the last.

L’événement EXPOSITION AUTOUR DE LA TRAME MARTINE THIBAUT Langogne a été mis à jour le 2026-05-29 par 48-OT Langogne