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FÊTE LANGOGNE ALIGOT GÉANT Langogne

samedi 1 août 2026 · Langogne

FÊTE LANGOGNE ALIGOT GÉANT Langogne

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
1 Rue du Boulodrome
Ville
48300 Langogne
Département
Lozère
Tarif
Adulte

Langogne

FÊTE LANGOGNE ALIGOT GÉANT

1 Rue du Boulodrome Langogne Lozère

Tarif : – – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 19:00:00
fin : 2026-08-01

Date(s) :
2026-08-01

Le Restaurant Le Boulodrome propose son traditionnel Aligot Géant fait maison, animé par DJ ALEX T. Event à l’occasion de la fête de Langogne.
Une soirée authentique et gourmande dans une ambiance de fête.
Réservation obligatoire.
Le Restaurant Le Boulodrome propose son traditionnel Aligot Géant fait maison, animé par DJ ALEX T. Event à l’occasion de la fête de Langogne.
Une soirée authentique et gourmande dans une ambiance de fête.
Réservation obligatoire.   .

1 Rue du Boulodrome Langogne 48300 Lozère Occitanie +33 4 66 69 06 49 

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English :

Le Boulodrome Restaurant is serving its traditional, homemade Giant Aligot, with entertainment by DJ ALEX T. Event held in celebration of the Langogne Festival.
An authentic, gourmet evening in a festive atmosphere.
Reservations required.

L’événement FÊTE LANGOGNE ALIGOT GÉANT Langogne a été mis à jour le 2026-07-07 par 48-OT Langogne

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