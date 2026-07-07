Informations pratiques

Langogne

FÊTE LANGOGNE ALIGOT GÉANT

1 Rue du Boulodrome Langogne Lozère

Tarif : – – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 19:00:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Le Restaurant Le Boulodrome propose son traditionnel Aligot Géant fait maison, animé par DJ ALEX T. Event à l’occasion de la fête de Langogne.

Une soirée authentique et gourmande dans une ambiance de fête.

Réservation obligatoire.

Le Restaurant Le Boulodrome propose son traditionnel Aligot Géant fait maison, animé par DJ ALEX T. Event à l’occasion de la fête de Langogne.

Une soirée authentique et gourmande dans une ambiance de fête.

Réservation obligatoire. .

1 Rue du Boulodrome Langogne 48300 Lozère Occitanie +33 4 66 69 06 49

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English :

Le Boulodrome Restaurant is serving its traditional, homemade Giant Aligot, with entertainment by DJ ALEX T. Event held in celebration of the Langogne Festival.

An authentic, gourmet evening in a festive atmosphere.

Reservations required.

L’événement FÊTE LANGOGNE ALIGOT GÉANT Langogne a été mis à jour le 2026-07-07 par 48-OT Langogne