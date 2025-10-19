LANGOGNE EN FÊTE

Langogne Lozère

Début : 2026-07-28

fin : 2026-08-04

2026-07-28

La Grande Fête traditionnelle, rendez-vous sur l’avenue principale pour les fameux corsos fleuris et carnavalesques animés par les penas et batooks… entre les deux corsos bars, restos et terrasses en fête, fête foraine… et bien d’autres animations vous attendent ce week-end là.

Langogne en fête du 28 juillet au 4 août avec des concerts, spectacles, vide-greniers, concours de pétanque, attractions foraines… et feu d’artifice. .

Langogne 48300 Lozère Occitanie +33 4 66 46 17 35

The traditional Grande Fête , on the main avenue, for the famous carnival corsos with flowers, accompanied by the penas and batooks? between the two corsos, bars, restaurants and terraces, a funfair… and much more await you that weekend.

L’événement LANGOGNE EN FÊTE Langogne a été mis à jour le 2026-02-03 par 48-OT Langogne