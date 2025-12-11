FESTIV’ALLIER #22

Langogne Lozère

Tarif : 8 – 8 – EUR

Adulte

Date : 2026-07-28 à 2026-08-01

Début : 2026-07-28

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-07-28

Nous vous attendons à Langogne et dans ses environs pour un Festiv’Allier sur 5 jours.

C’est parti pour un arc en ciel d’artistes autour de la nouvelle scène francophone et des arts de rue, des arts du cirque…

Organisé par Les Fadarelles.

Nous vous donnons rendez-vous pour 5 jours de convivialité, de sourires, d’émotions et de fête au cœur de Langogne et ses environs !

Embarquez sur notre petit nuage pour tutoyer les étoiles de la chanson francophone et vibrer à travers des spectacles d’arts de rue pour tous les âges (dès 1 an)… pour rire, réfléchir, s’émerveiller et prendre de la hauteur en famille ou entre amis.

Mordez à l’hameçon !

Langogne 48300 Lozère Occitanie +33 4 66 46 17 35 festivallier48@gmail.com

English :

We look forward to welcoming you to Langogne and the surrounding area for a 5-day Festiv’Allier.

It’s a rainbow of artists from the new French-speaking scene, street arts, circus arts…

Organized by Les Fadarelles.

