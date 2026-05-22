Langogne

EXPOSITION LES LANGONAIS IL Y A UN SIÈCLE

11 Boulevard De Gaulle Langogne Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28

fin : 2026-09-30

Date(s) :

2026-07-28

Exposition photos à la Médiathèque et à l’Office de Tourisme, de Langonais il y a un siècle.

Ces photographies sont celles d’Hortense GAILLARD, religieuse à Langogne, avec des clichés datant des années 1900 à 1914., de portraits de quelques bébés, des mères et leurs enfants, des groupes de religieux, des militaires, des communions, des fêtes d’école, des mariages, le retour de la guerre…

Exposition photos à la Médiathèque et à l’Office de Tourisme, de Langonais il y a un siècle.

Ces photographies sont celles d’Hortense GAILLARD, religieuse à Langogne, avec des clichés datant des années 1900 à 1914., de portraits de quelques bébés, des mères et leurs enfants, des groupes de religieux, des militaires, des scolaires, des communions, des fêtes d’école, des mariages, le retour de la guerre…

Ces photos sont un don, à la bibliothèque de Florac, de la part de Monette et Alain LAGRAVE. .

11 Boulevard De Gaulle Langogne 48300 Lozère Occitanie +33 4 66 69 01 38

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English :

Photo exhibition at the Médiathèque and Tourist Office, of Langonais a century ago.

These photographs are those of Hortense GAILLARD, a nun in Langogne, with shots dating from 1900 to 1914, portraits of babies, mothers and their children, religious groups, soldiers, communions, school parties, weddings, the return from war…

L’événement EXPOSITION LES LANGONAIS IL Y A UN SIÈCLE Langogne a été mis à jour le 2026-05-22 par 48-OT Langogne