VIDE GRENIERS Langogne
VIDE GRENIERS Langogne dimanche 12 juillet 2026.
VIDE GRENIERS
Langogne Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 08:30:00
fin : 2026-07-12 17:00:00
Date(s) :
2026-07-12
L’association Rêves d’Enfants propose un vide-greniers, artisanat, brocante…
Les bénéfices seront reversés au profit des enfants malades.
Réservations obligatoires auprès de l’Office de Tourisme de Langogne Margeride Grand Lac de Naussac.
Langogne 48300 Lozère Occitanie +33 4 66 69 01 38 langogne@langogne.com
English :
The Rêves d’Enfants association offers a garage sale, crafts, second-hand goods…
Profits will be donated to sick children.
Reservations required at the Langogne Margeride Grand Lac de Naussac Tourist Office.
L’événement VIDE GRENIERS Langogne a été mis à jour le 2026-03-04 par 48-OT Langogne