VIDE GRENIERS

Langogne Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 08:30:00

fin : 2026-07-12 17:00:00

Date(s) :

2026-07-12

L’association Rêves d’Enfants propose un vide-greniers, artisanat, brocante…

Les bénéfices seront reversés au profit des enfants malades.

Réservations obligatoires auprès de l’Office de Tourisme de Langogne Margeride Grand Lac de Naussac.

Langogne 48300 Lozère Occitanie +33 4 66 69 01 38 langogne@langogne.com

English :

The Rêves d’Enfants association offers a garage sale, crafts, second-hand goods…

Profits will be donated to sick children.

Reservations required at the Langogne Margeride Grand Lac de Naussac Tourist Office.

L’événement VIDE GRENIERS Langogne a été mis à jour le 2026-03-04 par 48-OT Langogne