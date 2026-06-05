Langogne

CIRQUE DE NICE

Pré de la Foire Langogne Lozère

Tarif : 15 – 15 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 18:00:00

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-07

Le Cirque de Nice à Langogne 2 jours de spectacles pour toute la famille !

Préparez-vous à vivre des moments magiques sous notre chapiteau aéré !

Créateur de rêves depuis 6 générations, nos artistes vous embarquent pour un voyage dans la pure tradition du cirque, avec un spectacle familial de 1h40 qui émerveillera

petits et grands.

Des artistes talentueux et des numéros époustouflants !

Le Cirque de Nice à Langogne 2 jours de spectacles pour toute la famille !

Préparez-vous à vivre des moments magiques sous notre chapiteau aéré !

Créateur de rêves depuis 6 générations, nos artistes vous embarquent pour un voyage dans la pure tradition du cirque, avec un spectacle familial de 1h40 qui émerveillera

petits et grands.

Au programme des artistes talentueux, mascottes de la Pat’Patrouille et des numéros époustouflants !

Réservation directement à la caisse du cirque de 9h à 16h ou 30 minutes avant le début du spectacle.

Petite restauration sur place. .

Pré de la Foire Langogne 48300 Lozère Occitanie +33 7 71 82 75 57

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Le Cirque de Nice in Langogne: 2 days of shows for the whole family!

Get ready to experience magical moments under our airy big top!

Creators of dreams for 6 generations, our artists take you on a journey in the pure tradition of the circus, with a 1h40 family show that will amaze young and old alike

young and old alike.

Talented artists and breathtaking acts!

L’événement CIRQUE DE NICE Langogne a été mis à jour le 2026-06-05 par 48-OT Langogne