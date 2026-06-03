LITTLE FILMS FESTIVAL Langogne
LITTLE FILMS FESTIVAL Langogne mardi 7 juillet 2026.
Langogne
LITTLE FILMS FESTIVAL
1 Quai du Langouyrou Langogne Lozère
Tarif : 4.5 – 4.5 – EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07
fin : 2026-08-25
Date(s) :
2026-07-07
Le Little Films Festival est un festival de cinéma national qui se déroule en juillet et août.
Chaque mardi, venez découvrir un programme court-métrages adapté dès 3 ans.
La salle porte une attention particulière à l’accueil des plus petits le son est adapté et il n’y a pas de bande-annonce.
Par sa dimension culturelle et collective, le cinéma n’est pas un écran comme les autres !
Le Little Films Festival est un festival de cinéma national qui se déroule en juillet et août.
Chaque mardi, venez découvrir un programme court-métrages adapté dès 3 ans.
La salle porte une attention particulière à l’accueil des plus petits le son est adapté et il n’y a pas de bande-annonce.
Parce que la salle de cinéma c’est l’expérience magique du voir ensemble et le partage des oeuvres, des peines, des colères et des rires.
Par sa dimension culturelle et collective, le cinéma n’est pas un écran comme les autres ! .
1 Quai du Langouyrou Langogne 48300 Lozère Occitanie +33 4 66 46 80 75 cinema.reneraynal@ccham-langogne.com
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English :
The Little Films Festival is a national film festival held in July and August.
Every Tuesday, come and discover a program of short films suitable for children aged 3 and over.
The cinema pays particular attention to the needs of the very young: the sound is adapted and there are no trailers.
With its cultural and collective dimension, cinema is a screen like no other!
L’événement LITTLE FILMS FESTIVAL Langogne a été mis à jour le 2026-06-03 par 48-OT Langogne
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