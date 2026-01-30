ATELIERS FEUTRAGE Langogne

ATELIERS FEUTRAGE

23 Rue des Calquières Langogne Lozère

Tarif : 12 – 12 – EUR

Enfant

Date :

Début : 2026-07-10

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-24 2026-08-07 2026-08-21

Rejoignez nos ateliers feutrage vous comprendrez mieux cette matière naturelle, sa transformation et ses usages, avant de vous lancer vous-même dans la création.

Vous apprendrez à dompter la matière pour confectionner des pièces uniques.

Inscriptions obligatoires, places limitées.

23 Rue des Calquières Langogne 48300 Lozère Occitanie +33 4 66 69 25 56 musee-filature@mairie-langogne.com

English :

Join our felting workshops and gain a better understanding of this natural material, its transformation and its uses, before starting to create your own creations.

You’ll learn how to tame the material to create unique pieces.

Registration required, places limited.

