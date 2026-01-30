ATELIERS TISSAGE Langogne
23 Rue des Calquières Langogne Lozère
Début : 2026-07-09
fin : 2026-07-16
2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20
Stages de tissage pour petits et grands, pour vous initier à cet art millénaire de façon ludique en créant de petits tissages comme des drapeaux, bracelets…
Inscriptions obligatoires, places limitées.
23 Rue des Calquières Langogne 48300 Lozère Occitanie +33 4 66 69 25 56 musee-filature@mairie-langogne.com
Weaving workshops for young and old, introducing you to this age-old art in a fun way, creating small weavings such as flags, bracelets…
Registration required, places limited.
