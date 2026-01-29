TRAIN LES GORGES DE L’ALLIER Langogne

TRAIN LES GORGES DE L’ALLIER

Au départ de Clermont-Ferrand à bord d’une rame historique des années 30 à 70 vous découvrirez les Gorges de l’Allier, et ses paysages majestueux que vous ne pouvez admirer que depuis la voie ferrée. Une fois à bord, détendez-vous… le train s’occupe de tout !

Midi, nous arrivons au terminus LANGOGNE!

Sur place, vous avez 4h de libre.

Réservation obligatoire.

Sillonnant le territoire auvergnat, notre rame historique où se côtoient des voitures des années 60 équipées de banquettes oranges en skaï.

Notre train sera tracté par la locomotive 140 C 27, monstre de fer et de fumée de 1916 préservé par nos amis du GADEFT.

Au départ de Clermont-Ferrand, vous prenez place dans du matériel historique des années 30 à 70 sauvegardé et entretenu par l’association (les voitures sont aménagées en compartiments de 8 places chacun avec couloir latéral).

Vous découvrirez les Gorges de l’Allier, et ses paysages majestueux que vous ne pouvez admirer que depuis la voie ferrée. Une fois à bord, détendez-vous… le train s’occupe de tout ! pendant les 4h40 du trajet au cœur de la France profonde dans l’atmosphère vintage du train d’autrefois.

La pendule approche midi, nous arrivons au terminus LANGOGNE!

Sur place, vous avez 4h de libre pour découvrir la cité Millénaire en vous baladant de ruelles en places à la découverte de notre patrimoine dont le musée de la Filature des Calquières.

Ou vous restaurer. Si vous déjeunez dans un restaurant, n’hésitez pas à réserver votre table avant le jour J.

Lozeriens Lozeriennes, vous pourrez également venir admirer la locomotive 140 C 27 en gare de Langogne.

Nous vous proposons un menu à 20€ en partenariat avec le Restaurant La Table de Bistou (dans la limite des places disponibles).

Un coup d’œil sur la montre, 15h45, le train est à quai et c’est l’heure du retour.

Réservation obligatoire.

Pour toute demande ne pouvant être directement satisfaite par le module de réservation, merci de prendre contact avecl’Association, nous ferons tout pour satisfaire vos demandes. .

Langogne 48300 Lozère Occitanie +33 7 83 22 42 58 contact@trainvapeur-auveregne.com

English :

Departing from Clermont-Ferrand aboard a historic train from the 30s to the 70s, you’ll discover the Allier Gorges, and its majestic landscapes that you can only admire from the railroad. Once on board, relax? the train takes care of everything!

At midday, we arrive at the terminus: LANGOGNE!

You have 4 hours of free time.

Reservations required.

