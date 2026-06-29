Ciné-débat: jim queen Le Select Granville
Ciné-débat: jim queen Le Select Granville lundi 6 juillet 2026.
Granville
Ciné-débat: jim queen
Le Select 7 Boulevard d’Hauteserve Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 20:00:00
fin : 2026-07-06 23:00:00
Date(s) :
2026-07-06
CINÉ-DÉBAT: JIM QUEEN
En partenariat avec l’association Granville terre et fière et l’association le Refuge.
Jim, icône sexy de la scène gay parisienne, voit sa vie basculer lorsqu’il contracte l’Hétérose, un étrange virus qui transforme les hommes gays… en hétérosexuels ! Il voit alors tout le monde lui tourner le dos à l’exception de son dernier follower (et premier admirateur), Lucien, un jeune homme qui peine à s’assumer. Ensemble, ils partiront en quête d’un mystérieux remède capable de guérir Jim et d’empêcher l’extinction de l’homosexualité..
Interdit aux moins de 12 ans. .
Le Select 7 Boulevard d’Hauteserve Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 50 00 27 granville@cine-movida.com
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English : Ciné-débat: jim queen
L’événement Ciné-débat: jim queen Granville a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Granville Terre et Mer
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