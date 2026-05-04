Ciné-débat Journée mondiale de sensibilisation à l’accessibilité Ciné-Théâtre Bonne Garde Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-18 20:00 – 20:30

Gratuit : non Plein tarif 6 €, tarif réduit 5 € réservation possible sur le site du cinéma Tout public

A l’occasion de la journée mondiale de sensibilisation à l’accessibilité : projection du film documentaire La vie de Lise : portrait sensible d’une jeune malvoyante et de son parcours vers l’autonomie grâce à son chien guide.temps d’échange avec les personnes en situation de handicap, les associations, les aidants, les institutions pour partager les expériences, les questions sur l’accessibilité des lieux culturels, l’accueil et l’accompagnement pour la participation des personnes en situation de handicap avec des témoignages. A cette occasion le Cinéma Bonne Garde présentera au public le système d’audio-description GRETA pour les personnes avec une déficience sensorielle, mis à disposition sur leur smartphone.Avant le film, accueil dès 18h30 au bar du cinéma avec un pique-nique pour un accompagnement à l’installation sur votre smartphone et à la prise en main de l’application.

Ciné-Théâtre Bonne Garde Nantes Sud Nantes 44200

02 51 83 66 71 https://www.cinemalebonnegarde.com https://cinemalebonnegarde.com/FR/fiche-film-cinema/M27DXM/la-vie-de-lise.html



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