CINÉ DÉBAT La Chapelle-Hermier
CINÉ DÉBAT La Chapelle-Hermier lundi 8 juin 2026.
La Chapelle-Hermier
CINÉ DÉBAT
Domaine du Pré 2, Bellevue La Chapelle-Hermier Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-08 20:15:00
fin : 2026-06-08
Date(s) :
2026-06-08
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Domaine du Pré 2, Bellevue La Chapelle-Hermier 85220 Vendée Pays de la Loire contact@centredujaunay.fr
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English :
L’événement CINÉ DÉBAT La Chapelle-Hermier a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme du Pays des Achards