La Chapelle-Hermier

CINÉ DÉBAT

Domaine du Pré 2, Bellevue La Chapelle-Hermier Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-08 20:15:00

fin : 2026-06-08

Date(s) :

2026-06-08

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Domaine du Pré 2, Bellevue La Chapelle-Hermier 85220 Vendée Pays de la Loire contact@centredujaunay.fr

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English :

L’événement CINÉ DÉBAT La Chapelle-Hermier a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme du Pays des Achards