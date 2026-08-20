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Ciné débat, La Générale, Caserne Mellinet, Nantes

mercredi 23 septembre 2026 · La Générale, Caserne Mellinet · Nantes

Ciné débat, La Générale, Caserne Mellinet, Nantes

Informations pratiques

Début
mercredi 23 septembre 2026
Fin
mercredi 23 septembre 2026
Lieu
La Générale, Caserne Mellinet
Adresse
31 Rue Gabrielle le Pan de Ligny, Nantes
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Ciné débat Mercredi 23 septembre, 19h00 La Générale, Caserne Mellinet Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-23T19:00:00+02:00 – 2026-09-23T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-23T19:00:00+02:00 – 2026-09-23T20:00:00+02:00

Le groupe ciné-débat vous donne rendez-vous pour une projection mensuelle suivie d’un échange autour du film.
Ouvert à tous·tes, gratuit.

La Générale, Caserne Mellinet 31 Rue Gabrielle le Pan de Ligny, Nantes Nantes 44000 Loire-Atlantique Pays de la Loire
soirée ciné débat

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