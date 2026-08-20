AGENDA · Nantes
Ciné débat, La Générale, Caserne Mellinet, Nantes
mercredi 23 septembre 2026 · La Générale, Caserne Mellinet · Nantes
Informations pratiques
Ciné débat Mercredi 23 septembre, 19h00 La Générale, Caserne Mellinet Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-23T19:00:00+02:00 – 2026-09-23T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-23T19:00:00+02:00 – 2026-09-23T20:00:00+02:00
Le groupe ciné-débat vous donne rendez-vous pour une projection mensuelle suivie d’un échange autour du film.
Ouvert à tous·tes, gratuit.
La Générale, Caserne Mellinet 31 Rue Gabrielle le Pan de Ligny, Nantes Nantes 44000 Loire-Atlantique Pays de la Loire
soirée ciné débat
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