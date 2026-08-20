Ciné débat, La Générale, Caserne Mellinet, Nantes

Informations pratiques

Ciné débat Mercredi 23 septembre, 19h00 La Générale, Caserne Mellinet Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-23T19:00:00+02:00 – 2026-09-23T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-23T19:00:00+02:00 – 2026-09-23T20:00:00+02:00

Le groupe ciné-débat vous donne rendez-vous pour une projection mensuelle suivie d’un échange autour du film.

Ouvert à tous·tes, gratuit.

La Générale, Caserne Mellinet 31 Rue Gabrielle le Pan de Ligny, Nantes Nantes 44000 Loire-Atlantique Pays de la Loire

soirée ciné débat