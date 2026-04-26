Ciné-débat : Le cinéma, Monique et moi Archives départementales de Loire-Atlantique Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-16 18:00 – 19:00

Gratuit : oui Tout public

Ce film rend hommage à Monique Crusson, projectionniste et fille des propriétaires du cinéma Le Français à Paimboeuf. Julie Rambaud est projectionniste. À l’issue d’une tournée de cinéma itinérant, elle pose ses valises à Paimbœuf et découvre les vestiges d’un cinéma des années 1930 qui l’intrigue. Comment a-t-on pu l’abandonner ? Que renferme sa façade murée ? Elle mène l’enquête. Les Paimblotins racontent des histoires, et le vieux cinéma se remet à vibrer.En présence de la réalisatrice Julie Rambaud et du propriétaire actuel du cinéma Thomas Hardy.En écho à l’exposition Grand écran.En partenariat avec la cinémathèque de Bretagne. Infos et contact :02 51 72 96 89 / pascal.lemeur@loire-atlantique.fr / www.cinematheque-bretagne.bzhDurée : 1 h – Entrée libre dans la limite des places disponibles. Passé l’horaire de début ou en cas de jauge atteinte l’accès à la salle de conférences n’est plus assuré.

Archives départementales de Loire-Atlantique Nantes 44000

02 51 72 96 89 https://archives.loire-atlantique.fr/44/le-cinema-monique-et-moi/INFOLOC-8791416?dateIndex=0



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