Atelier d’expression Le Pavillon maison de quartier Bottière Nantes
Atelier d’expression Le Pavillon maison de quartier Bottière Nantes mardi 16 juin 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-06-16 14:30 – 16:30
Gratuit : oui Adulte, Personne en situation de handicap, Senior
Venez partager vos expériences (problèmes ou bons plans) vécues auprès des différents organismes comme France Travail.???? En savoir plus sur l’association
Le Pavillon maison de quartier Bottière Nantes 44300
https://snc.asso.fr/snc-nantes
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