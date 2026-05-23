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Atelier d’expression Le Pavillon maison de quartier Bottière Nantes

Atelier d’expression Le Pavillon maison de quartier Bottière Nantes

Atelier d’expression Le Pavillon maison de quartier Bottière Nantes mardi 16 juin 2026.

Lieu : Le Pavillon maison de quartier Bottière

Adresse : 147 route de sainte-Luce

Ville : 44300 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : mardi 16 juin 2026

Fin : mardi 16 juin 2026

Heure de début : 14:30

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-16 14:30 – 16:30
Gratuit : oui  Adulte, Personne en situation de handicap, Senior 

Venez partager vos expériences (problèmes ou bons plans) vécues auprès des différents organismes comme France Travail.???? En savoir plus sur l’association

Le Pavillon maison de quartier Bottière Nantes 44300
https://snc.asso.fr/snc-nantes


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