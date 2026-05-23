Atelier d’expression Le Pavillon maison de quartier Bottière Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-16 14:30 – 16:30

Gratuit : oui Adulte, Personne en situation de handicap, Senior

Venez partager vos expériences (problèmes ou bons plans) vécues auprès des différents organismes comme France Travail.???? En savoir plus sur l’association

Le Pavillon maison de quartier Bottière Nantes 44300

https://snc.asso.fr/snc-nantes



Afficher la carte du lieu Le Pavillon maison de quartier Bottière et trouvez le meilleur itinéraire

