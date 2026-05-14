Portes Ouverte – Rugby XIII Complexe Sportif Jean Jahan Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-23 18:00 – 19:00

Gratuit : oui Adulte, En famille, Etudiant, Jeune Public, Senior, Tout public – Age minimum : 5 et Age maximum : 99

Et si vous veniez essayer le rugby à XIII ?Venez découvrir le rugby à XIII dans une ambiance conviviale, familiale et accessible à toutes et tous. Les mardis 16 et 23 juin, le club des Dragons de l’Erdre vous accueille à St Joseph de Porterie (Stade Jean JAHAN) pour deux séances de découverte ouvertes aux enfants, aux femmes et à toutes les personnes curieuses de s’initier à ce sport dynamique. Au programme :- Initiation ludique au rugby à XIII pour les enfants de 5 à 17 ans (Filles et garçon).- Découverte du tag rugby (féminin), une pratique sans contact, idéale pour débuter en douceur, prendre confiance et s’amuser en équipe.Que vous soyez sportif(-ve) confirmé(e), débutant(e) ou simplement à la recherche d’une activité collective et joyeuse, ces portes ouvertes sont l’occasion parfaite de venir essayer.Venez en tenue confortable, avec votre bonne humeur : le reste, on s’en charge ! Dates : mardis 16 et 23 juinLieu : St Joseph de Porterie – Stade Jean JahanPublic : enfants, femmes, familles, débutants bienvenusActivité : Rugby à XIII et tag rugby sans contact

Complexe Sportif Jean Jahan Nantes Erdre Nantes 44300

06 49 77 37 85



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