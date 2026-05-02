CINE-DEBAT : Le Vélo comme moteur de transitions, TOM, Fort-de-France

CINE-DEBAT : Le Vélo comme moteur de transitions Vendredi 1 mai, 18h00 TOM Martinique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-02T00:00:00+02:00 – 2026-05-02T02:00:00+02:00

Fin : 2026-05-02T00:00:00+02:00 – 2026-05-02T02:00:00+02:00

Donneur d’envie bien plus de donneur de leçon, le documentaire Les Roues de l’Avenir aborde la place actuelle du vélo dans notre société et montre comment il peut être un acteur majeur de la transition. La projection du film sera suivie d’une discussion sur la place du vélo en Martinique aujourd’hui. Les participants auront la possibilité de prendre part à une balade nocturne dans les rues de la capitale à bord des vélos à assistance électrique mis à disposition par Matinik vélo, après la projection

TOM 124 Rue Victor Sévère, Fort-de-France 97200, Fort-de-France 97200 Martinique Martinique

Projection du film » Les roues de l’avenir »

matinik vélo