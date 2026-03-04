Ciné-débat : Le vivant qui se défend, Lumen – Université Paris-Saclay, Orsay

Ciné-débat : Le vivant qui se défend Samedi 14 mars, 14h00 Lumen – Université Paris-Saclay Essonne

Ciné-débat autour du film « Le vivant qui se défend » de Vincent Verzat.

Le film retrace son cheminement entre militantisme et naturalisme, sa recherche d’un équilibre entre combat et contemplation. Partant d’un récit personnel et sensible, le film fait le lien entre les animaux sauvages et les luttes qui sont menées partout en France contre la destruction de leurs habitats. “Le VIVANT qui se défend” trace un chemin pour vivre digne et affronter ce qui vient.

La projection sera suivie d’un débat sur les liens entre engagement militant et naturalisme : comment les luttes écologiques et l’attention au vivant peuvent-elles se renforcer et nous inspirer à agir sur notre territoire ?

Il sera animé par Émeline Férard, journaliste scientifique avec :

– Cristiana Modica, agricultrice militante à Villiers-le-Bâcle sur le plateau de Saclay ;

– Julie Sicault Maillé et Anaïs Tondeur, du collectif « 2km4, pour une écologie joyeuse ».

Déclaration de Vincent Verzat :

« Cela fait 10 ans que j’enquête sur les grands enjeux écologiques, économiques et sociaux, que je filme les mobilisations environnementales, que je suis témoin sur le terrain de la destruction des habitats et du dérèglement climatique.

Il y a quatre ans, j’ai vécu le désarroi intime, l’éco anxiété face au dérèglement climatique. Et dans le même temps, j’ai pris la mesure de mon ignorance du monde vivant, comme beaucoup de militants environnementaux : nous défendons “la nature” mais nous ne la connaissons pas ou si peu.

Or notre déconnexion du vivant a un prix : c’est à force d’être aveugle aux autres espèces, aux dynamiques écologiques, aux milieux, que nous créons un monde où rien d’autre ne saura vivre.

Alors j’ai pris un tournant vers le monde sauvage, je me suis auto-formé et j’ai reçu les leçons de naturalistes. J’ai enquêté sur la gestion forestière française, j’ai pisté et filmé des animaux qui vivent dans les interstices de notre monde, allant jusqu’à me lier au destin d’une renarde, d’un jeune cerf, et d’un blaireau. Cela dans l’espoir de trouver un second souffle à la lutte. Pour lui redonner du sens et de la vigueur.

Gardant un pied dans chacun de ces mondes qui ne se rencontrent pas, je suis devenu un passeur. Je vous livre un film entre l’investigation journalistique faite de rencontres sur le terrain, la quête personnelle et intime, et l’émerveillement naturaliste de l’observation d’animaux sauvages.

Des luttes forestières du plateau des Millevaches à la tanière d’une famille de blaireaux, en passant par les méga bassines du Poitou, les cerfs du Vercors et l’autoroute A69, ce film est autant un voyage qu’une main tendue entre des mondes qui ne se rencontrent pas, ou si peu. »

Lumen – Université Paris-Saclay 8 avenue des sciences Gif sur Yvette Orsay 91400 Campus Urbain de Paris-Saclay Essonne Île-de-France

