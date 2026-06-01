Ciné débat le vivant qui se défend Ploumoguer
Ciné débat le vivant qui se défend Ploumoguer dimanche 28 juin 2026.
Ploumoguer
Ciné débat le vivant qui se défend
Ferme du Droelloc Ploumoguer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
Documentaire de 90 minutes retraçant le parcours de Vincent Verzat. Ce dernier filme les mobilisations écologiques françaises depuis 10 ans. Le film retrace son cheminement entre militantisme et naturalisme; sa recherche de l’équilibre entre combat et contemplation. Quelles perspectives au regard des enjeux écologiques imminents ?
Projection suivie d’un débat. .
Ferme du Droelloc Ploumoguer 29810 Finistère Bretagne +33 6 49 49 82 47
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English :
L’événement Ciné débat le vivant qui se défend Ploumoguer a été mis à jour le 2026-06-11 par OT IROISE BRETAGNE
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