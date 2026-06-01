Ciné débat le vivant qui se défend Ploumoguer dimanche 28 juin 2026.

Ploumoguer

Ciné débat le vivant qui se défend

Ferme du Droelloc Ploumoguer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Documentaire de 90 minutes retraçant le parcours de Vincent Verzat. Ce dernier filme les mobilisations écologiques françaises depuis 10 ans. Le film retrace son cheminement entre militantisme et naturalisme; sa recherche de l’équilibre entre combat et contemplation. Quelles perspectives au regard des enjeux écologiques imminents ?

Projection suivie d’un débat. .

Ferme du Droelloc Ploumoguer 29810 Finistère Bretagne +33 6 49 49 82 47

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English :

L’événement Ciné débat le vivant qui se défend Ploumoguer a été mis à jour le 2026-06-11 par OT IROISE BRETAGNE