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Ciné-débat Les Gardiennes Cinéma Le lux Bellac

Ciné-débat Les Gardiennes Cinéma Le lux Bellac

Ciné-débat Les Gardiennes Cinéma Le lux Bellac vendredi 24 avril 2026.

Lieu : Cinéma Le lux

Adresse : 3 Avenue de la Liberté

Ville : 87300 Bellac

Département : Haute-Vienne

Début : vendredi 24 avril 2026

Fin : vendredi 24 avril 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Bellac

Ciné-débat Les Gardiennes

Cinéma Le lux 3 Avenue de la Liberté Bellac Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 19:30:00
fin : 2026-04-24

Date(s) :
2026-04-24

Après le visionnage du film Les Gardienne de Xavier Beauvois en partie tourné à Montrol-Sénard, venez débattre sur le thème de la place des femmes dans l’agriculture en compagnie de 7 agricultrices du territoire.   .

Cinéma Le lux 3 Avenue de la Liberté Bellac 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 77 91 19 

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English : Ciné-débat Les Gardiennes

L’événement Ciné-débat Les Gardiennes Bellac a été mis à jour le 2026-04-16 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin

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