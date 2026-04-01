Ciné-débat Les Gardiennes Cinéma Le lux Bellac
Ciné-débat Les Gardiennes Cinéma Le lux Bellac vendredi 24 avril 2026.
Bellac
Ciné-débat Les Gardiennes
Cinéma Le lux 3 Avenue de la Liberté Bellac Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 19:30:00
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-24
Après le visionnage du film Les Gardienne de Xavier Beauvois en partie tourné à Montrol-Sénard, venez débattre sur le thème de la place des femmes dans l’agriculture en compagnie de 7 agricultrices du territoire. .
Cinéma Le lux 3 Avenue de la Liberté Bellac 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 77 91 19
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English : Ciné-débat Les Gardiennes
L’événement Ciné-débat Les Gardiennes Bellac a été mis à jour le 2026-04-16 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin
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