CINÉ-DÉBAT MON VIEUX Rue Lassus Nestier Bagnères-de-Luchon

Bagnères-de-Luchon

CINÉ-DÉBAT MON VIEUX

Rue Lassus Nestier CINÉMA REX Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-05 14:00:00

fin : 2026-05-05 16:00:00

Date(s) :

2026-05-05

Projection en partenariat avec l’AGIR-ARCCO suivie d’un débat avec le public.

Mon vieux est un film documentaire qui réunit deux êtres, celui atteint d’Alzheimer et celui qui l’accompagne.

Ce film est le creuset où s’exprime de façon indicible deux attitudes en apparence contradictoires ;

La mémoire du père qui s’efface et le fils qui finit par accepter en invitant l’humour comme langage ultime de la tendresse.

La relation complice et pleine de rires d’Elie et Paul Semoun illustre une autre facette de cette terrible maladie.

Celle des aidants. Ceux qui doivent se battre pour communiquer, ceux qui tentent de mettre un pied dans l’univers surréel du malade.

Mon vieux met en lumière les sentiments profonds qui unissent un père et son fils que cette épreuve ne pourra jamais effacer.

L’entrée est gratuite et ouverte à toutes et tous ! .

Rue Lassus Nestier CINÉMA REX Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 79 00 52

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English :

Screening in partnership with AGIR-ARCCO, followed by a discussion with the audience.

Mon vieux is a documentary film that brings together two people, the one suffering from Alzheimer’s and the one who accompanies him.

L’événement CINÉ-DÉBAT MON VIEUX Bagnères-de-Luchon a été mis à jour le 2026-04-25 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE