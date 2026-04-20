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EXPOSITION LAURETTE SOTO Parc des Thermes Bagnères-de-Luchon

EXPOSITION LAURETTE SOTO Parc des Thermes Bagnères-de-Luchon vendredi 1 mai 2026.

Lieu : Parc des Thermes

Adresse : MAISON DU CURISTE

Ville : 31110 Bagnères-de-Luchon

Département : Haute-Garonne

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : vendredi 15 mai 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Bagnères-de-Luchon

EXPOSITION LAURETTE SOTO

Parc des Thermes MAISON DU CURISTE Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 15:00:00
fin : 2026-05-15 19:00:00

Date(s) :
2026-05-01

Aquarelle et pastel.
À 74 ans, je peins avec le plaisir d’apprendre par moi-même. J’utilise le pastel pour ses couleurs vives et l’aquarelle pour sa légèreté. À travers mes tableaux, je cherche simplement à partager la beauté des choses et à offrir un moment de calme à ceux qui les regardent.   .

Parc des Thermes MAISON DU CURISTE Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 79 22 22  maison.du.curiste@mairie-luchon.fr

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English :

Watercolor and pastel.

L’événement EXPOSITION LAURETTE SOTO Bagnères-de-Luchon a été mis à jour le 2026-04-20 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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