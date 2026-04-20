EXPOSITION LAURETTE SOTO Parc des Thermes Bagnères-de-Luchon
EXPOSITION LAURETTE SOTO Parc des Thermes Bagnères-de-Luchon vendredi 1 mai 2026.
Bagnères-de-Luchon
EXPOSITION LAURETTE SOTO
Parc des Thermes MAISON DU CURISTE Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 15:00:00
fin : 2026-05-15 19:00:00
Date(s) :
2026-05-01
Aquarelle et pastel.
À 74 ans, je peins avec le plaisir d’apprendre par moi-même. J’utilise le pastel pour ses couleurs vives et l’aquarelle pour sa légèreté. À travers mes tableaux, je cherche simplement à partager la beauté des choses et à offrir un moment de calme à ceux qui les regardent. .
Parc des Thermes MAISON DU CURISTE Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 79 22 22 maison.du.curiste@mairie-luchon.fr
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English :
Watercolor and pastel.
L’événement EXPOSITION LAURETTE SOTO Bagnères-de-Luchon a été mis à jour le 2026-04-20 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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