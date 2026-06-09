Bagnères-de-Luchon

COSMO JAZZ FESTIVAL JEUDI

CENTRE-VILLE Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 19:00:00

fin : 2026-07-30 01:00:00

Date(s) :

2026-07-30

Programme du jeudi 30 juillet

19h Parvis des Thermes André Manoukian 4tet La Sultane

21h30 Parvis des Thermes Ladaniva

23h 1h Parvis des Thermes DJ Balatman

Tous les concerts sont en libre accès sans réservation.

Un festival participatif soutenu par vos élans solidaires !

ANDRÉ MANOUKIAN 4tet La Sultane

André Manoukian explore ses racines arméniennes avec La Sultane, une œuvre sensible mêlant jazz, musiques orientales et lyrisme.

Entre mémoire familiale et quête d’exil, son piano dialogue avec un quartet et les cordes d’Appassionato.

Une création intense, élégante et profondément émotive, où improvisation et traditions s’entrelacent librement.

LADANIVA

Ladaniva fusionne traditions arméniennes, influences balkaniques et énergie pop dans une musique libre et métissée.

Porté par la voix habitée de Jaklin et les arrangements de Louis, le duo réinvente le folklore avec audace.

Entre groove, mélancolie et modernité, leur univers célèbre la rencontre, l’exil et la joie.

DJ BALATMAN

Philippe Balatier, pianiste de NoJazz, devient DJ Balatman derrière les platines.

Entre soul, électro et musiques du monde, il façonne des sets dynamiques et sensibles.

À l’écoute du public, il fusionne les genres avec fluidité, créant une énergie vibrante, festive et résolument cosmopolite. .

CENTRE-VILLE Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 79 21 21

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English :

Program Thursday, July 30

7pm Parvis des Thermes: André Manoukian 4tet La Sultane

9:30pm Parvis des Thermes: Ladaniva

11pm 1am Parvis des Thermes: DJ Balatman

L’événement COSMO JAZZ FESTIVAL JEUDI Bagnères-de-Luchon a été mis à jour le 2026-06-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE