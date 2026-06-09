COSMO JAZZ FESTIVAL JEUDI Bagnères-de-Luchon
COSMO JAZZ FESTIVAL JEUDI Bagnères-de-Luchon jeudi 30 juillet 2026.
Bagnères-de-Luchon
COSMO JAZZ FESTIVAL JEUDI
CENTRE-VILLE Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 19:00:00
fin : 2026-07-30 01:00:00
Date(s) :
2026-07-30
Programme du jeudi 30 juillet
19h Parvis des Thermes André Manoukian 4tet La Sultane
21h30 Parvis des Thermes Ladaniva
23h 1h Parvis des Thermes DJ Balatman
Tous les concerts sont en libre accès sans réservation.
Un festival participatif soutenu par vos élans solidaires !
ANDRÉ MANOUKIAN 4tet La Sultane
André Manoukian explore ses racines arméniennes avec La Sultane, une œuvre sensible mêlant jazz, musiques orientales et lyrisme.
Entre mémoire familiale et quête d’exil, son piano dialogue avec un quartet et les cordes d’Appassionato.
Une création intense, élégante et profondément émotive, où improvisation et traditions s’entrelacent librement.
LADANIVA
Ladaniva fusionne traditions arméniennes, influences balkaniques et énergie pop dans une musique libre et métissée.
Porté par la voix habitée de Jaklin et les arrangements de Louis, le duo réinvente le folklore avec audace.
Entre groove, mélancolie et modernité, leur univers célèbre la rencontre, l’exil et la joie.
DJ BALATMAN
Philippe Balatier, pianiste de NoJazz, devient DJ Balatman derrière les platines.
Entre soul, électro et musiques du monde, il façonne des sets dynamiques et sensibles.
À l’écoute du public, il fusionne les genres avec fluidité, créant une énergie vibrante, festive et résolument cosmopolite. .
CENTRE-VILLE Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 79 21 21
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Program Thursday, July 30
7pm Parvis des Thermes: André Manoukian 4tet La Sultane
9:30pm Parvis des Thermes: Ladaniva
11pm 1am Parvis des Thermes: DJ Balatman
L’événement COSMO JAZZ FESTIVAL JEUDI Bagnères-de-Luchon a été mis à jour le 2026-06-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
À voir aussi à Bagnères-de-Luchon (Haute-Garonne)
- VISITE COMMENTÉE LE CIMETIÈRE QUELLE DRÔLE D’IDÉE Cours de la Casseyde Bagnères-de-Luchon 9 juin 2026
- CINÉ-TRICOT AVEC PROJECTION DU FILM RUE MALAGA Rue Lassus Nestier Bagnères-de-Luchon 10 juin 2026
- SPECTACLE DE DANSE MÉBAHIAH Place Richelieu Bagnères-de-Luchon 13 juin 2026
- EXPOSITION ANNE-MARIE LAURENT Parc des Thermes Bagnères-de-Luchon 16 juin 2026
- EXPOSITION DE MICHEL SERVAT Parc thermal Bagnères-de-Luchon 16 juin 2026