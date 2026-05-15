DÎNER EN TÉLÉCABINE HAUTE GARONNE MONTAGNE Bagnères-de-Luchon

Bagnères-de-Luchon

DÎNER EN TÉLÉCABINE

HAUTE GARONNE MONTAGNE Avenue Galliéni Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 19:30:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Savourez le 14 juillet de manière insolite avec un dîner suspendu !

Plus d’informations prochainement. .

HAUTE GARONNE MONTAGNE Avenue Galliéni Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 79 97 00

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English :

Enjoy an unusual way to celebrate July 14th with a suspended dinner!

L’événement DÎNER EN TÉLÉCABINE Bagnères-de-Luchon a été mis à jour le 2026-05-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE