DÎNER EN TÉLÉCABINE HAUTE GARONNE MONTAGNE Bagnères-de-Luchon
DÎNER EN TÉLÉCABINE HAUTE GARONNE MONTAGNE Bagnères-de-Luchon mardi 14 juillet 2026.
Bagnères-de-Luchon
DÎNER EN TÉLÉCABINE
HAUTE GARONNE MONTAGNE Avenue Galliéni Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 19:30:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Savourez le 14 juillet de manière insolite avec un dîner suspendu !
Plus d’informations prochainement. .
HAUTE GARONNE MONTAGNE Avenue Galliéni Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 79 97 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Enjoy an unusual way to celebrate July 14th with a suspended dinner!
L’événement DÎNER EN TÉLÉCABINE Bagnères-de-Luchon a été mis à jour le 2026-05-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
À voir aussi à Bagnères-de-Luchon (Haute-Garonne)
- RETRANSMISSION DE L’OPÉRA LA FLÛTE ENCHANTÉE Rue du Baron de Lassus Nestier Bagnères-de-Luchon 19 mai 2026
- FÊTE DE LA NATURE Bagnères-de-Luchon 20 mai 2026
- PROJECTION DÉBAT LE TEMPS DU SILENCE Rue Lassus Nestier Bagnères-de-Luchon 20 mai 2026
- LUCHON MOTORS DAYS Place Richelieu Bagnères-de-Luchon 22 mai 2026
- ATELIER EN FAMILLE Salle Maurice Boy Bagnères-de-Luchon 23 mai 2026