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DÎNER EN TÉLÉCABINE HAUTE GARONNE MONTAGNE Bagnères-de-Luchon

DÎNER EN TÉLÉCABINE HAUTE GARONNE MONTAGNE Bagnères-de-Luchon mardi 14 juillet 2026.

Lieu : HAUTE GARONNE MONTAGNE

Adresse : Avenue Galliéni

Ville : 31110 Bagnères-de-Luchon

Département : Haute-Garonne

Début : mardi 14 juillet 2026

Fin : mardi 14 juillet 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Bagnères-de-Luchon

DÎNER EN TÉLÉCABINE

HAUTE GARONNE MONTAGNE Avenue Galliéni Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 19:30:00
fin : 2026-07-14

Date(s) :
2026-07-14

Savourez le 14 juillet de manière insolite avec un dîner suspendu !
Plus d’informations prochainement.   .

HAUTE GARONNE MONTAGNE Avenue Galliéni Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 79 97 00 

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English :

Enjoy an unusual way to celebrate July 14th with a suspended dinner!

L’événement DÎNER EN TÉLÉCABINE Bagnères-de-Luchon a été mis à jour le 2026-05-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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