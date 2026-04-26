FESTIVAL INTERNATIONAL DE GUITARE DE LUCHON Bagnères-de-Luchon
FESTIVAL INTERNATIONAL DE GUITARE DE LUCHON Bagnères-de-Luchon mercredi 15 juillet 2026.
Bagnères-de-Luchon
FESTIVAL INTERNATIONAL DE GUITARE DE LUCHON
Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne
Tarif : 15 – 15 – EUR
15
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 20:30:00
fin : 2026-07-17 23:00:00
Date(s) :
2026-07-15
Mercredi
20h30 23h Théâtre du casino Folk Roads, soirée 70’s 15€
Jeudi
20h30 22h30 Eglise Notre Dame de l’Assomption Duo Thémis 15€
Vendredi
20h30 23h Kiosque des Thermes Cyprien Barale puis Samuelito Libre
1ère édition du Festival de Guitare de Luchon. 15 .
Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Wednesday:
8:30 p.m. 11:00 p.m.: Casino Theater Folk Roads, ’70s Night 15?
Thursday:
8:30 p.m. 10:30 p.m.: Notre Dame de l’Assomption Church Thémis Duo 15?
Friday:
8:30 p.m. 11:00 p.m.: Kiosque des Thermes Cyprien Barale followed by Samuelito Free admission
L’événement FESTIVAL INTERNATIONAL DE GUITARE DE LUCHON Bagnères-de-Luchon a été mis à jour le 2026-06-17 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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