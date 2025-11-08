COSMO JAZZ FESTIVAL Bagnères-de-Luchon
COSMO JAZZ FESTIVAL Bagnères-de-Luchon jeudi 30 juillet 2026.
COSMO JAZZ FESTIVAL
CENTRE-VILLE Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne
Début : 2026-07-30
fin : 2026-08-02
2026-07-30
Mettre en musique la beauté du monde. — André Manoukian
Bienvenue dans la troisième édition du CosmoJazz Luchon, un festival libre et vibrant, porté par la magie d’André Manoukian. Entre sommets pyrénéens et vallées verdoyantes, laissez-vous emporter par une aventure musicale uni.
Voici un premier aperçu de ce qui vous attend…
Des concerts en altitude, une fusion des mondes, des émotions fortes et de grands artistes dans des lieux magiques.
Programme à venir. .
CENTRE-VILLE Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 79 21 21
English :
Setting the beauty of the world to music. ? André Manoukian
Welcome to the third edition of CosmoJazz Luchon, a free and vibrant festival driven by the magic of André Manoukian. Between Pyrenean peaks and verdant valleys, let yourself be carried away by a unique musical adventure.
German :
Die Schönheit der Welt in Musik umsetzen ? André Manoukian
Willkommen zur dritten Ausgabe des CosmoJazz Luchon, einem freien und vibrierenden Festival, das von der Magie André Manoukians getragen wird. Lassen Sie sich zwischen den Gipfeln der Pyrenäen und den grünen Tälern von einem einzigartigen musikalischen Abenteuer mitreißen.
Italiano :
Mettere in musica la bellezza del mondo ? André Manoukian
Benvenuti alla terza edizione di CosmoJazz Luchon, un festival libero e vibrante guidato dalla magia di André Manoukian. Tra le cime dei Pirenei e le verdi vallate, lasciatevi trasportare da un’avventura musicale unica.
Espanol :
Poner música a la belleza del mundo ? André Manoukian
Bienvenido a la tercera edición de CosmoJazz Luchon, un festival gratuito y vibrante impulsado por la magia de André Manoukian. Entre las cumbres de los Pirineos y los verdes valles, déjese llevar por una aventura musical única.
