PROJECTION DU DOCUMANTAIRE SOUS LE SOLEIL DES PYRÉNÉES Rue du Baron Lassus Nastier Bagnères-de-Luchon

Bagnères-de-Luchon

PROJECTION DU DOCUMENTAIRE SOUS LE SOLEIL DES PYRÉNÉES

Rue du Baron Lassus Nastier CINEMA REX Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 20:00:00

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

Après plus d’un an et demi de tournage, Sous le soleil des Pyrénées est un documantaire consacré à notre région.

Ce documentaire met en lumière notre territoire à travers ses paysages, ses habitants et ses talents. Il valorise notamment

La scène musicale locale avec le groupe Boulevard des Airs et les sœurs Doya (révélées dans The Voice) et d’autres artistes locaux

Les activités sportives et aériennes (parachutisme, montgolfière, survols du Pic du Midi, interventions du PGHM en hélicoptère)

Ainsi qu’une interview exceptionnelle dans le monde du rugby avec les frères Marchand. .

Rue du Baron Lassus Nastier CINEMA REX Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 79 00 52

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English :

After more than a year and a half of filming, Sous le soleil des Pyrénées is a documentary dedicated to our region.

L’événement PROJECTION DU DOCUMENTAIRE SOUS LE SOLEIL DES PYRÉNÉES Bagnères-de-Luchon a été mis à jour le 2026-04-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE