SCULPTURES MONUMENTALES D’EMMANUEL KIEFFER PARC DES THERMES Bagnères-de-Luchon

Bagnères-de-Luchon

SCULPTURES MONUMENTALES D’EMMANUEL KIEFFER

PARC DES THERMES Cours des Quinconces Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-01

fin : 2026-09-30

Date(s) :

2026-06-01

Expositions de sculptures monumentales dans le Parc des Thermes.

Cavalier et maréchal-ferrant pendant 25 ans, Emmanuel Kieffer a très jeune dédié sa vie au cheval. L’amour pour cet animal et sa passion pour la forge, l’ont conduit tout naturellement vers la sculpture.

Aujourd’hui, le marteau, l’enclume et le feu où brûle toujours la même passion, lui permettent d’exprimer au travers d’un matériau d’apparence rude, le mouvement, la grâce et la légèreté, de celui qui est devenu son modèle.

Il réalise des oeuvres de taille modeste, ainsi que des sculptures monumentales dont certaines ont été acquises, par des villes mais aussi par des personnalités du monde équestre. .

PARC DES THERMES Cours des Quinconces Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 79 21 21 info@pyrenees31.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Exhibitions of monumental sculptures in the Parc des Thermes.

L’événement SCULPTURES MONUMENTALES D’EMMANUEL KIEFFER Bagnères-de-Luchon a été mis à jour le 2026-05-05 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE