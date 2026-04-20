SOIRÉE CULTURES URBAINES THÉÂTRE DU CASINO Bagnères-de-Luchon

Bagnères-de-Luchon

SOIRÉE CULTURES URBAINES

THÉÂTRE DU CASINO Place Richelieu Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 20:30:00

fin : 2026-05-29 22:30:00

Date(s) :

2026-05-29

La semaine des cultures urbaines fait escale à Luchon (arts vivants, arts visuels, sports urbains) avec le spectacle Ce que murmurent les balcons par la compagnie Sara Ducat.

Née d’un temps de création fulgurant, la pièce est une traversée sensible du théâtre. Les danseurs urbains contemporains y déploient leur virtuosité, glissant entre murs, ombres et hauteurs. Des figures du passé affleurent. La mémoire, notamment de la Belle Otero, semble encore y déposer son souffle. Portée par le violoncelle, la danse écoute le lieu et le laisse répondre.

Semaine des Cultures Urbaines organisée par le Département de la Haute-Garonne, en partenariat avec la MJC et la Commune de Bagnères-de-Luchon. .

THÉÂTRE DU CASINO Place Richelieu Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 79 25 44

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English :

Urban Culture Week makes a stopover in Luchon (performing arts, visual arts, urban sports) with the show Ce que murmurent les balcons by the Sara Ducat company.

L’événement SOIRÉE CULTURES URBAINES Bagnères-de-Luchon a été mis à jour le 2026-04-20 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE