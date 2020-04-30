FESTIVAL PYRÉNÉES BREIZH Place Richelieu Bagnères-de-Luchon
FESTIVAL PYRÉNÉES BREIZH Place Richelieu Bagnères-de-Luchon vendredi 1 mai 2026.
FESTIVAL PYRÉNÉES BREIZH
Place Richelieu COMPLEXE DU CASINO Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 10:00:00
fin : 2026-05-02 23:00:00
Date(s) :
2026-05-01
Événement incontournable pour tous les amoureux des cultures bretonnes et occitanes qui met à l’honneur les traditions, la musique et la danse de ces deux régions.
Vendredi 1er mai
Journée Stage de chant, musique et danse
20h30 Bal
Samedi 2 mai
14h30 Randonnée contée
20h30 Bal
Pour la 11ème édition une programmation de folie est à découvrir sur le site Internet de l’association, régulièrement mis à jour. Une billetterie sur place sera disponible, mais c’est mieux de s’inscrire avant !
Vendredi 1er mai
Stages de musique et danses 10h-12h et 14h-16h
* Danses bretonnes avec Vincent GARCIA
* Danses occitanes avec Céline BOUILLAUD
* Danses occitanes avec Françoise NOBLE
* Chant avec Agathe TINE
* Accordéon avec Bruno LE TRON
Bal
20h30 Electrad
22h Trio Pique Poque
22h50 Plume
Samedi 2 mai
Randonnée contée avec Jean-Marc BIOLLEY
RDV 14h30 au Casino de Luchon
Bal
20h30 Clément Rousse
21h30 Toti Tres
22h Bal O’Gadjo
23h30 Agathe et Jean
Minuit Initium trio
Les horaires du bal sont donnés à titre d’information et donc susceptibles d’être modifiés. .
Place Richelieu COMPLEXE DU CASINO Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie pyrenees.breizh@yahoo.fr
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English :
A not-to-be-missed event for all lovers of Breton and Occitan cultures, celebrating the traditions, music and dance of these two regions.
Friday May 1st
Daytime: Singing, music and dance workshop
8:30pm: Ball
Saturday May 2nd
2:30 pm: Storytelling walk
8:30 pm: Ball
L’événement FESTIVAL PYRÉNÉES BREIZH Bagnères-de-Luchon a été mis à jour le 2026-03-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE