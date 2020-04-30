FESTIVAL PYRÉNÉES BREIZH Place Richelieu Bagnères-de-Luchon

FESTIVAL PYRÉNÉES BREIZH

Place Richelieu COMPLEXE DU CASINO Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 10:00:00

fin : 2026-05-02 23:00:00

Date(s) :

2026-05-01

Événement incontournable pour tous les amoureux des cultures bretonnes et occitanes qui met à l’honneur les traditions, la musique et la danse de ces deux régions.

Vendredi 1er mai

Journée Stage de chant, musique et danse

20h30 Bal

Samedi 2 mai

14h30 Randonnée contée

20h30 Bal

Pour la 11ème édition une programmation de folie est à découvrir sur le site Internet de l’association, régulièrement mis à jour. Une billetterie sur place sera disponible, mais c’est mieux de s’inscrire avant !

Vendredi 1er mai

Stages de musique et danses 10h-12h et 14h-16h

* Danses bretonnes avec Vincent GARCIA

* Danses occitanes avec Céline BOUILLAUD

* Danses occitanes avec Françoise NOBLE

* Chant avec Agathe TINE

* Accordéon avec Bruno LE TRON

Bal

20h30 Electrad

22h Trio Pique Poque

22h50 Plume

Samedi 2 mai

Randonnée contée avec Jean-Marc BIOLLEY

RDV 14h30 au Casino de Luchon

Bal

20h30 Clément Rousse

21h30 Toti Tres

22h Bal O’Gadjo

23h30 Agathe et Jean

Minuit Initium trio

Les horaires du bal sont donnés à titre d’information et donc susceptibles d’être modifiés. .

Place Richelieu COMPLEXE DU CASINO Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie pyrenees.breizh@yahoo.fr

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English :

A not-to-be-missed event for all lovers of Breton and Occitan cultures, celebrating the traditions, music and dance of these two regions.

Friday May 1st

Daytime: Singing, music and dance workshop

8:30pm: Ball

Saturday May 2nd

2:30 pm: Storytelling walk

8:30 pm: Ball

L’événement FESTIVAL PYRÉNÉES BREIZH Bagnères-de-Luchon a été mis à jour le 2026-03-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE