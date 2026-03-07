Ciné-Débat : One, Two, Three, Viva l’Algérie Ciné-Théâtre Bonne Garde Nantes
Ciné-Débat : One, Two, Three, Viva l’Algérie Ciné-Théâtre Bonne Garde Nantes lundi 15 juin 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-06-15 20:00 –
Gratuit : non Tarif plein: 6€ / Réduit: 5€ / Carte blanche: 4€ Adulte
A l’occasion de la Coupe du monde do football 2026, venez assister à la projection du film « One, Two, Three, Viva l’Algérie » qui retrace l’histoire de ce chant de supporters. Entre images, d’archives, illustrations animées et reportage, ce film racontre une histoire de l’équipe nationale d’Algérie mais surtout raconte l’Algérie de 1950 à aujourd’hui dont ses relations avec la France. A la suite de cette projection, un échange avec le public est prévu avec un chercheur de l’université de Nantes puis un moment convivial est organisé au bar du cinéma.
Ciné-Théâtre Bonne Garde Nantes Sud Nantes 44200
02 51 83 66 71 https://www.cinemalebonnegarde.com https://cinemalebonnegarde.com/FR/fiche-film-cinema/MG74EU/one-two-three-viva-l-algerie.html
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