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CINE-DÉBAT PERMACULTURE ET ENERGIE CINEMA LES VARIETES Montréjeau

CINE-DÉBAT PERMACULTURE ET ENERGIE CINEMA LES VARIETES Montréjeau

CINE-DÉBAT PERMACULTURE ET ENERGIE CINEMA LES VARIETES Montréjeau samedi 11 avril 2026.

Lieu : CINEMA LES VARIETES

Adresse : 7 Place Verdun

Ville : 31210 Montréjeau

Département : Haute-Garonne

Début : 2026-04-11T16:00:00

Fin : 2026-04-11T18:00:00

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Montréjeau

CINE-DÉBAT PERMACULTURE ET ENERGIE

CINEMA LES VARIETES 7 Place Verdun Montréjeau Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 16:00:00
fin : 2026-04-11 18:00:00

Date(s) :
2026-04-11

De la crise cubaine de 1990 à aujourd’hui
Projection du fil Comment Cuba survécut en 1990 sans pétrole suivi d’une table ronde sur la valorisation des matières organiques biodégradables.   .

CINEMA LES VARIETES 7 Place Verdun Montréjeau 31210 Haute-Garonne Occitanie  

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English :

From the Cuban crisis of 1990 to the present day

L’événement CINE-DÉBAT PERMACULTURE ET ENERGIE Montréjeau a été mis à jour le 2026-04-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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