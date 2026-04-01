CINE-DÉBAT PERMACULTURE ET ENERGIE CINEMA LES VARIETES Montréjeau
CINE-DÉBAT PERMACULTURE ET ENERGIE CINEMA LES VARIETES Montréjeau samedi 11 avril 2026.
Montréjeau
CINE-DÉBAT PERMACULTURE ET ENERGIE
CINEMA LES VARIETES 7 Place Verdun Montréjeau Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 16:00:00
fin : 2026-04-11 18:00:00
Date(s) :
2026-04-11
De la crise cubaine de 1990 à aujourd’hui
Projection du fil Comment Cuba survécut en 1990 sans pétrole suivi d’une table ronde sur la valorisation des matières organiques biodégradables. .
CINEMA LES VARIETES 7 Place Verdun Montréjeau 31210 Haute-Garonne Occitanie
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English :
From the Cuban crisis of 1990 to the present day
L’événement CINE-DÉBAT PERMACULTURE ET ENERGIE Montréjeau a été mis à jour le 2026-04-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE