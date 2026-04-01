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Ciné-Débat Soulèvements Cinéma l’Utopie Sainte-Livrade-sur-Lot

Ciné-Débat Soulèvements Cinéma l’Utopie Sainte-Livrade-sur-Lot

Ciné-Débat Soulèvements Cinéma l’Utopie Sainte-Livrade-sur-Lot mardi 28 avril 2026.

Lieu : Cinéma l'Utopie

Adresse : 3 Rue de la Duchesse

Ville : 47110 Sainte-Livrade-sur-Lot

Département : Lot-et-Garonne

Début : mardi 28 avril 2026

Fin : mardi 28 avril 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 5.5 5.5 8 Tarif de base plein tarif

Sainte-Livrade-sur-Lot

Ciné-Débat Soulèvements

Cinéma l’Utopie 3 Rue de la Duchesse Sainte-Livrade-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 5.5 – 5.5 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-28 18:00:00
fin : 2026-04-28

Date(s) :
2026-04-28

Séance en partenariat avec Alterfixe.
Accueil auberge espagnole avant la projection du documentaire Soulèvements à 19h, en présence de Joël Bach, Patrick de Kochko et Christian Crouzet, paysans et témoins.
Nous proposons d’ouvrir le débat autour de la question Retour sur la lutte anti OGM en Lot-Et-Garonne, déjà un soulèvement ?   .

Cinéma l’Utopie 3 Rue de la Duchesse Sainte-Livrade-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 27 83 

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English : Ciné-Débat Soulèvements

L’événement Ciné-Débat Soulèvements Sainte-Livrade-sur-Lot a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Vallée du Lot et Garonne

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