Ciné-Débat Soulèvements Cinéma l’Utopie Sainte-Livrade-sur-Lot

Sainte-Livrade-sur-Lot

Ciné-Débat Soulèvements

Cinéma l’Utopie 3 Rue de la Duchesse Sainte-Livrade-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 5.5 – 5.5 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-28 18:00:00

fin : 2026-04-28

Date(s) :

2026-04-28

Séance en partenariat avec Alterfixe.

Accueil auberge espagnole avant la projection du documentaire Soulèvements à 19h, en présence de Joël Bach, Patrick de Kochko et Christian Crouzet, paysans et témoins.

Nous proposons d’ouvrir le débat autour de la question Retour sur la lutte anti OGM en Lot-Et-Garonne, déjà un soulèvement ? .

Cinéma l’Utopie 3 Rue de la Duchesse Sainte-Livrade-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 27 83

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English : Ciné-Débat Soulèvements

L’événement Ciné-Débat Soulèvements Sainte-Livrade-sur-Lot a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Vallée du Lot et Garonne