Ciné-débat sur l’accès de toutes et tous à une alimentation de qualité et durable, Maison de Quartier La Locomotive, Nantes

Informations pratiques

Ciné-débat sur l’accès de toutes et tous à une alimentation de qualité et durable Lundi 28 septembre, 18h30 Maison de Quartier La Locomotive Loire-Atlantique

Prix libre et sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-28T18:30:00+02:00 – 2026-09-28T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-28T18:30:00+02:00 – 2026-09-28T22:00:00+02:00

Ciné-débat autour des enjeux de l’alimentation. Cet événement sera l’occasion de créer une rencontre et un échange entre producteurs, bénévoles de l’association Projets Solidaires dans la Cité et habitant.es des quartiers et faire émerger une réflexion collective sur les liens entre précarité alimentaire, production agricole et alimentation digne et durable.

L’événement est participatif et ouvert à toutes et tous. Il a été pensé de manière à rendre accessibles des sujets parfois complexes, en les abordant de façon ludique, interactive et conviviale. Un buffet préparé en amont par les habitant.es vous sera proposé.

Maison de Quartier La Locomotive 109 avenue de la Gare de Saint-Joseph, 44300 Nantes Nantes 44300 Nantes Erdre Loire-Atlantique Pays de la Loire

Evénement participatif autour de la projection du film La Part des Autres et échanges avec des maraîchers locaux. Cinéma débat