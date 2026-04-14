Ciné-dimanche, MEG, Genève

Ciné-dimanche Dimanche 4 octobre, 16h30 MEG

CHF 0.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-04T16:30:00+02:00 – 2026-10-04T18:30:00+02:00

Fin : 2026-10-04T16:30:00+02:00 – 2026-10-04T18:30:00+02:00

En écho à l’exposition « Le futur, c’est quoi? », une série de films gratuits qui nous viennent directement du futur vous est proposée dans le cadre des fameux ciné-dimanches du MEG.

Annonce du film à venir.

MEG Boulevard Carl-VOGT 65, 1205 Genève Genève 1200 +41 22 418 45 50 http://www.meg-geneve.ch http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/meg/

Une programmation de films tout droit sortie du futur. En écho à l’exposition « Le futur, c’est quoi? ». Exposition temporaire. Dimanche 4 octobre à 16h30.

Blaise Glauser