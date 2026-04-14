Ciné-dimanche : Retour vers le futur, MEG, Genève

Ciné-dimanche : Retour vers le futur Dimanche 10 mai, 16h30 MEG

CHF 0.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-10T16:30:00+02:00 – 2026-05-10T18:30:00+02:00

Fin : 2026-05-10T16:30:00+02:00 – 2026-05-10T18:30:00+02:00

En écho à l’exposition « Le futur, c’est quoi? », une série de films gratuits qui nous viennent directement du futur vous est proposée dans le cadre des fameux ciné-dimanches du MEG.

À l’occasion du week-end d’ouverture, venez (re)découvrir le chef-d’oeuvre Retour vers le futur.

Retour vers le futur, de Robert Zemeckis

1985. Le jeune Marty McFly mène une existence anonyme auprès de sa petite amie Jennifer, seulement troublée par sa famille en crise et un proviseur qui serait ravi de l’expulser du lycée. Ami de l’excentrique professeur Emmett Brown, il l’accompagne un soir tester sa nouvelle expérience : le voyage dans le temps via une DeLorean modifiée. La démonstration tourne mal : des trafiquants d’armes débarquent et assassinent le scientifique. Marty se réfugie dans la voiture et se retrouve transporté en 1955. Là, il empêche malgré lui la rencontre de ses parents, et doit tout faire pour les remettre ensemble, sous peine de ne pouvoir exister…

Langue : Français, sous-titré français.

Âge : dès 10 ans.

Durée : 117mn

Le film est projeté directement au sein de l’exposition « Le futur, c’est quoi? ». L’entrée est libre, merci de vous présenter directement dans l’exposition au plus tard 5mn avant le début de la séance.

MEG Boulevard Carl-VOGT 65, 1205 Genève Genève 1200 +41 22 418 45 50 http://www.meg-geneve.ch http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/meg/

Une programmation de films tout droit sortie du futur. En écho à l’exposition « Le futur, c’est quoi? ». Exposition temporaire. Dimanche 10 mai 2026 à 16h30.

Universal Pictures