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AGENDA · Morcenx-la-Nouvelle

Ciné Discussion film Au bord du monde Morcenx-la-Nouvelle

jeudi 15 octobre 2026 · Morcenx-la-Nouvelle

Informations pratiques

Début
jeudi 15 octobre 2026
Fin
jeudi 15 octobre 2026
Heure de début
18:30:00
Adresse
Cinéma Place Léo Bouyssou
Ville
40110 Morcenx-la-Nouvelle
Département
Landes
Tarif
5.5 5.5 5.5 Tarif de base plein tarif

Morcenx-la-Nouvelle

Ciné Discussion film Au bord du monde

Cinéma Place Léo Bouyssou Morcenx-la-Nouvelle Landes

Tarif : 5.5 – 5.5 – 5.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-15 18:30:00
fin : 2026-10-15

Date(s) :
2026-10-15

Dans le cadre de la Quinzaine de la Santé Mentale, Cinéloisirs en partenariat avec l’UNAFAM vous proposent de participer à une discussion autour du film Au bord du monde , en présence de Irvin Landais, psychologue Clinicien et Marie Dalo, Assistance sociale Addictologue.

5.50 € Tarif Unique
Dans le cadre de la Quinzaine de la Santé Mentale, Cinéloisirs en partenariat avec l’UNAFAM vous proposent de participer à une discussion autour du film Au bord du monde , en présence de Irvin Landais, psychologue Clinicien et Marie Dalo, Assistance sociale Addictologue.

5.50 € Tarif Unique   .

Cinéma Place Léo Bouyssou Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine   cinemamorcenx@orange.fr

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English : Ciné Discussion film Au bord du monde

As part of Mental Health Awareness Month, Cin%E9loisirs, in partnership with UNAFAM, invites you to join a discussion about the film “Au bord du monde,” featuring Irvin Landais, a clinical psychologist, and Marie Dalo, a social worker specializing in addiction.

5.50 ? Single Price

L’événement Ciné Discussion film Au bord du monde Morcenx-la-Nouvelle a été mis à jour le 2026-08-26 par OT Morcenx

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