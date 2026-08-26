Informations pratiques

Morcenx-la-Nouvelle

Ciné Discussion film Au bord du monde

Cinéma Place Léo Bouyssou Morcenx-la-Nouvelle Landes

Tarif : 5.5 – 5.5 – 5.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-15 18:30:00

fin : 2026-10-15

Date(s) :

2026-10-15

Dans le cadre de la Quinzaine de la Santé Mentale, Cinéloisirs en partenariat avec l’UNAFAM vous proposent de participer à une discussion autour du film Au bord du monde , en présence de Irvin Landais, psychologue Clinicien et Marie Dalo, Assistance sociale Addictologue.

5.50 € Tarif Unique

Dans le cadre de la Quinzaine de la Santé Mentale, Cinéloisirs en partenariat avec l’UNAFAM vous proposent de participer à une discussion autour du film Au bord du monde , en présence de Irvin Landais, psychologue Clinicien et Marie Dalo, Assistance sociale Addictologue.

5.50 € Tarif Unique .

Cinéma Place Léo Bouyssou Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine cinemamorcenx@orange.fr

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English : Ciné Discussion film Au bord du monde

As part of Mental Health Awareness Month, Cin%E9loisirs, in partnership with UNAFAM, invites you to join a discussion about the film “Au bord du monde,” featuring Irvin Landais, a clinical psychologist, and Marie Dalo, a social worker specializing in addiction.

5.50 ? Single Price

L’événement Ciné Discussion film Au bord du monde Morcenx-la-Nouvelle a été mis à jour le 2026-08-26 par OT Morcenx