Ciné d’Issy : A pied d’oeuvre, Ciné d’Issy, Issy-les-Moulineaux

Ciné d’Issy : A pied d’oeuvre 7 et 8 mars Ciné d’Issy Hauts-de-Seine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-07T18:00:00+01:00 – 2026-03-07T19:30:00+01:00
Fin : 2026-03-08T19:00:00+01:00 – 2026-03-08T20:30:00+01:00
À pied d’œuvre raconte l’histoire vraie d’un homme qui renonce à son métier dont il ne comprend plus le sens pour se consacrer à sa véritable passion, l’écriture. Mais être publié ne veut pas dire gagner sa vie…
Ciné d’Issy 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 46 62 97 05 https://www.allocine.fr/seance/salle_gen_csalle=B0097.html Une programmation variée tout au long de la semaine.
Salle climatisée.
Son dolby stéréo numérique SRD. Accessible PMR
Une comédie dramatique de Valérie Donzelli