Ciné doc AUSTRALIE, du Grand Ouest à la Tasmanie Salle Arvest Pleyben

Informations pratiques

Pleyben

Ciné doc AUSTRALIE, du Grand Ouest à la Tasmanie

Salle Arvest Rue de l’Église Pleyben Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-16 14:30:00

fin : 2027-02-16

Date(s) :

2027-02-16

Ciné doc AUSTRALIE, du Grand Ouest à la Tasmanie Récit de voyage de Jean CHARBONNEAU et Dong WEI.

Après 18 ans de voyages réguliers en Australie, Jean CHARBONNEAU et Dong WEI vous emmènent à la découverte d’une Australie moins connue, plus sauvage, grandiose. En Australie-Occidentale, le plus grand état australien (5 fois la France) vous vivrez le rêve de grands espaces rouges, semi désertiques, d’un littoralpl paradisiaque et de curiosité naturelles uniques où se cachent les plus grandes mines de fer et d’or du monde.

Perth en est la capitale, jeune, riche, isolée.

La Tasmanie est le plus petit état australien, et vous offre tout l’inverse des paysages verdoyants, vallonnés, rafraîchissants où grandissent les plus hauts arbres du monde, cachant une faune extraordinaire, telle que les wombats, les pademelons et surtout les fameux diables.

Café/goûter offert à l’entracte.

Échanges avec le réalisateur à la fin de la diffusion.

Billetterie sur place. Tarif unique 5€.

Tout public Placement libre. .

Salle Arvest Rue de l’Église Pleyben 29190 Finistère Bretagne +33 2 98 16 13 55

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English :

L’événement Ciné doc AUSTRALIE, du Grand Ouest à la Tasmanie Pleyben a été mis à jour le 2026-08-21 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE