Informations pratiques

Marcillac-Vallon

Ciné-doc

28 avenue Gustave Bessière Marcillac-Vallon Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2027-02-27

fin : 2027-02-27

Date(s) :

2027-02-27

Le cinéma documentaire de création sera mis à l’honneur lors de deux projections organisées avec la présence des membres de l’équipe artistique afin d’initier une rencontre et un échange avec le public.

Programme détaillé à venir sur cc-conques-marcillac.fr et sur www.mondesetmultitudes.com .

28 avenue Gustave Bessière Marcillac-Vallon 12330 Aveyron Occitanie +33 5 65 71 86 20 contact@cc-conques-marcillac.fr

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English :

Creative documentary film will take center stage at two screenings organized in the presence of members of the creative team, with the aim of fostering interaction and dialogue with the audience.

L’événement Ciné-doc Marcillac-Vallon a été mis à jour le 2026-08-25 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)