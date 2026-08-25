Ciné-doc Marcillac-Vallon
samedi 27 février 2027 · Marcillac-Vallon
Informations pratiques
Marcillac-Vallon
Ciné-doc
28 avenue Gustave Bessière Marcillac-Vallon Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2027-02-27
fin : 2027-02-27
Date(s) :
2027-02-27
Le cinéma documentaire de création sera mis à l’honneur lors de deux projections organisées avec la présence des membres de l’équipe artistique afin d’initier une rencontre et un échange avec le public.
Programme détaillé à venir sur cc-conques-marcillac.fr et sur www.mondesetmultitudes.com .
28 avenue Gustave Bessière Marcillac-Vallon 12330 Aveyron Occitanie +33 5 65 71 86 20 contact@cc-conques-marcillac.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Creative documentary film will take center stage at two screenings organized in the presence of members of the creative team, with the aim of fostering interaction and dialogue with the audience.
L’événement Ciné-doc Marcillac-Vallon a été mis à jour le 2026-08-25 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
À voir aussi à Marcillac-Vallon (Aveyron)
- L’art d’accommoder les restes Marcillac-Vallon 20 septembre 2026
- Théâtre Vieillir debout Marcillac-Vallon 13 octobre 2026