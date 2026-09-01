Informations pratiques

Marcillac-Vallon

L’art d’accommoder les restes

28 avenue Gustave Bessière Marcillac-Vallon Aveyron

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Concert marionnettique. Ouverture de la saison culturelle de la Communauté de Communes Conques-Marcillac.

Deux marionnettes à taille humaine, deux vieilles chanteuses siciliennes au caractère bien trempé arrivent sur scène pour interpréter un dernier concert. Frêles et délicates comme deux vieilles branches, filet de guitare et torrent de voix, elles vous mordent au coeur, puis d’un coup de synthé technoïde vous plongent dans un rire affolé, avec toute l’insolence que peuvent se permettre deux divas qui n’ont plus rien à prouver que leur amitié et la joie d’être encore de ce monde, ensemble. Un hommage aux femmes et à la vieillesse, d’une profonde humanité qui parle à toutes les générations.

Salle des fêtes de Saint-Christophe-Vallon. Tout public dès 7 ans. Durée 50 min.

Buffet sicilien à 18h. Réservation conseillée par sms au 06 08 42 18 53 (8€ / pers.). 5 .

28 avenue Gustave Bessière Marcillac-Vallon 12330 Aveyron Occitanie +33 5 65 71 86 20 contact@cc-conques-marcillac.fr

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English :

Puppet show. Opening of the cultural season of the Conques-Marcillac Community of Municipalities.

L’événement L’art d’accommoder les restes Marcillac-Vallon a été mis à jour le 2026-09-02 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)