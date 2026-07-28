Ciné-échange Gagarine Cinéma Les Cinéastes Le Mans

Informations pratiques

Le Mans

Ciné-échange Gagarine

Cinéma Les Cinéastes 42 Place des Comtes du Maine Le Mans Sarthe

Tarif : 5 – 5 – 9.2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 20:30:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, le CAUE de la Sarthe propose de rendre hommage à des édifices remarquables du XXe siècle. Dans ce cade, découvrez au cinéma Les Cinéastes la projection du film Gagarine de Fanny Liatard et Jérémy Trouilh avec un échange après la projection.

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2026, consacrées au thème Patrimoine en péril raviver, résister, réinventer , le CAUE de la Sarthe propose de rendre hommage, dans sa dernière publication de la collection Patrimoine XX, à des édifices remarquables du XX? siècle aujourd’hui disparus en Sarthe.

En écho à ces architectures dont la mémoire demeure malgré leur disparition, la projection au cinéma Les Cinéastes du film Gagarine de Fanny Liatard et Jérémy Trouilh invite à réfléchir au rôle de la création artistique dans la transmission des lieux et des histoires qu’ils portent.

La projection sera suivie d’un échange animé par Louison Martin et Elsa Martineau.

Vente d’ouvrages Patrimoine XX dans le Hall des Cinéastes. .

Cinéma Les Cinéastes 42 Place des Comtes du Maine Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

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English :

As part of European Heritage Days, the CAUE of Sarthe is paying tribute to remarkable 20th-century buildings. As part of this event, come to Les Cinéastes to see a screening of the film *Gagarine* by Fanny Liatard and Jérémy Trouilh, followed by a discussion after the screening.

L’événement Ciné-échange Gagarine Le Mans a été mis à jour le 2026-07-28 par CDT72