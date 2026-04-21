Ciné-échange Sorda Cinéma Les Cinéastes Le Mans

Le Mans

Ciné-échange Sorda

Cinéma Les Cinéastes 42 Place des Comtes du Maine Le Mans Sarthe

Tarif : 5 – 5 – 9.2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07 20:15:00

fin : 2026-05-07

Date(s) :

2026-05-07

L’Association des Sourds de la Sarthe en partenariat avec le cinéma Les Cinéastes vous invite à venir découvrir le film Sorda de Eva Libertad Garcia. La séance sera suivie d’un échange avec Frédéric Frébourg, président de l’Association des Sourds de la Sarthe, avec un interprète LSF.

L’Association des Sourds de la Sarthe en partenariat avec le cinéma Les Cinéastes vous invite à venir découvrir le film Sorda de Eva Libertad Garcia. Il propose une approche relationnelle entre un couple entendant et sourd. Un couple épanoui et heureux malgré leur différence. Qu’en sera-t-il après la naissance de leur premier enfant ?

La séance sera suivie d’un échange avec Frédéric Frébourg, président de l’Association des Sourds de la Sarthe, avec un interprète LSF.

Afin de rendre le film accessible à un maximum de personnes, le film est en OCAP (sous-titres pour sourds et malentendants). .

Cinéma Les Cinéastes 42 Place des Comtes du Maine Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

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English :

The Association des Sourds de la Sarthe, in partnership with Les Cinéastes cinema, invites you to discover the film Sorda by Eva Libertad Garcia. The screening will be followed by a discussion with Frédéric Frébourg, President of the Association des Sourds de la Sarthe, and an LSF interpreter.

L’événement Ciné-échange Sorda Le Mans a été mis à jour le 2026-04-21 par CDT72