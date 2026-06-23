Montaigut-sur-Save

CINE EN FORET DE BOUCONNE

BASE DE LOISIRS DE BOUCONNE Montaigut-sur-Save Haute-Garonne

Tarif : 0 – 0 – EUR

0

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Pour la toute première fois de son histoire, la Base de loisirs de Bouconne vous ouvre ses portes en nocturne pour une expérience magique et totalement immersive la première édition de CINÉ EN FORÊT A BOUCONNE !

Imaginez un écran géant au milieu des arbres, un ciel étoilé, et la magie du septième art qui opère en plein air… En famille, entre amis ou en amoureux de la nature, venez vivre ce moment unique, totalement gratuit et ouvert à tous ! AU PROGRAMME — SAMEDI 18 JUILLET 2026

Dès 19h00 Pique-nique géant & Convivialité. Installez-vous sur notre Maxi-terrasse éphémère. Amenez votre propre repas ou craquez pour nos Menus Bouconne exclusifs (sur pré-réservation au 05.61.85.40.10). Glaces et boissons fraîches disponibles sur place !

De 22h00 à minuit Projection sur Grand Écran. À la tombée de la nuit, place à l’émotion avec le magnifique chef-d’œuvre familial de Nicolas Vanier Belle et Sébastien (2013). Une fresque touchante qui résonnera parfaitement avec notre décor forestier. LE CONSEIL DES ORGANISATEURS pour un confort XXL sous les étoiles, pensez à amener vos chaises longues ou chaises de camping, vos plaids et couvertures pour la fraîcheur de la nuit. 0 .

BASE DE LOISIRS DE BOUCONNE Montaigut-sur-Save 31530 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 85 40 10

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For the very first time in its history, the Bouconne Recreation Center is opening its doors for an evening event offering a magical and fully immersive experience: the first edition of “CINÉ EN FORCAT AT BOUCONNE”!

L’événement CINE EN FORET DE BOUCONNE Montaigut-sur-Save a été mis à jour le 2026-06-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE