Montaigut-sur-Save

CONCERT DE GONG’S SYMPHONIUM

ESPACE TRIBUCHE Montaigut-sur-Save Haute-Garonne

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Dimanche 26 Juillet, de 12h à 18h, nous vous donnons rendez-vous à L’espace tribuche , à Montaigut-sur-Save !

Au programme

À partir de 12h Expositions dans le jardin.

À partir de 15h Concert de Gong’s Symphonium , avec Barbara Bajor (voix soprano) et Thierry Jardinier (gongs). 12 .

ESPACE TRIBUCHE Montaigut-sur-Save 31530 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 85 38 47 espacetribuche@gmail.com

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English :

On Sunday, July 26, from noon to 6 p.m., we look forward to seeing you at L’espace tribuche in Montaigut-sur-Save!

L’événement CONCERT DE GONG’S SYMPHONIUM Montaigut-sur-Save a été mis à jour le 2026-06-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE