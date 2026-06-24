CONCERT DE GONG’S SYMPHONIUM Montaigut-sur-Save
CONCERT DE GONG’S SYMPHONIUM Montaigut-sur-Save dimanche 26 juillet 2026.
Montaigut-sur-Save
CONCERT DE GONG’S SYMPHONIUM
ESPACE TRIBUCHE Montaigut-sur-Save Haute-Garonne
Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Dimanche 26 Juillet, de 12h à 18h, nous vous donnons rendez-vous à L’espace tribuche , à Montaigut-sur-Save !
Au programme
À partir de 12h Expositions dans le jardin.
À partir de 15h Concert de Gong’s Symphonium , avec Barbara Bajor (voix soprano) et Thierry Jardinier (gongs). 12 .
ESPACE TRIBUCHE Montaigut-sur-Save 31530 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 85 38 47 espacetribuche@gmail.com
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English :
On Sunday, July 26, from noon to 6 p.m., we look forward to seeing you at L’espace tribuche in Montaigut-sur-Save!
L’événement CONCERT DE GONG’S SYMPHONIUM Montaigut-sur-Save a été mis à jour le 2026-06-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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