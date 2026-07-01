Informations pratiques

Montaigut-sur-Save

JOUR DES ARTISTES AU JARDIN

ESPACE TRIBUCHE Montaigut-sur-Save Haute-Garonne

Tarif : 0 – 0 – EUR

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Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

L’Espace Tribuche vous invite à passer l’après-midi dans son jardin, pour admirer les œuvres de plusieurs exposants.

En plus de cette exposition, à 15h00, un concert vous sera proposé des gongs accompagneront les chants d’Hildegarde Von Bingen. 0 .

ESPACE TRIBUCHE Montaigut-sur-Save 31530 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 85 38 47 espacetribuche@gmail.com

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English :

Espace Tribuche invites you to spend the afternoon in its garden, where you can admire the works of several artists.

L’événement JOUR DES ARTISTES AU JARDIN Montaigut-sur-Save a été mis à jour le 2026-07-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE