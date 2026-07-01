JOUR DES ARTISTES AU JARDIN Montaigut-sur-Save
dimanche 26 juillet 2026 · Montaigut-sur-Save
Informations pratiques
Montaigut-sur-Save
JOUR DES ARTISTES AU JARDIN
ESPACE TRIBUCHE Montaigut-sur-Save Haute-Garonne
Tarif : 0 – 0 – EUR
0
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
L’Espace Tribuche vous invite à passer l’après-midi dans son jardin, pour admirer les œuvres de plusieurs exposants.
En plus de cette exposition, à 15h00, un concert vous sera proposé des gongs accompagneront les chants d’Hildegarde Von Bingen. 0 .
ESPACE TRIBUCHE Montaigut-sur-Save 31530 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 85 38 47 espacetribuche@gmail.com
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English :
Espace Tribuche invites you to spend the afternoon in its garden, where you can admire the works of several artists.
L’événement JOUR DES ARTISTES AU JARDIN Montaigut-sur-Save a été mis à jour le 2026-07-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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