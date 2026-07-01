Ciné en forêt !, Base de loisirs de Bouconne, Montaigut-sur-Save

Informations pratiques

Ciné en forêt ! Samedi 18 juillet, 19h00 Base de loisirs de Bouconne Haute-Garonne

Entrée gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-18T19:00:00+02:00 – 2026-07-18T23:59:00+02:00

Fin : 2026-07-18T19:00:00+02:00 – 2026-07-18T23:59:00+02:00

Une grande première à la Base de Loisirs : le cinéma s’invite au cœur de la Forêt de Bouconne !

Pour la première fois de son histoire, la Base de Loisirs de Bouconne crée l’événement en ouvrant ses portes en nocturne.

Samedi 18 juillet 2026, le public est invité à vivre une soirée cinéma d’exception. Une soirée magique, gratuite et ouverte à tous, où le septième art s’harmonise avec l’environnement naturel.

Plus qu’une simple projection, c’est l’occasion de se reconnecter entre amis ou en famille avec la nature sous les étoiles.

Passez un moment inoubliable

19h · Pique-nique géant

Pour débuter la soirée, une « Maxi-terrasse » éphémère sera déployée sur une zone élargie.

Les participants pourront apporter leur propre repas ou savourer les Menus « Bouconne » spécialement concoctés pour l’occasion (disponibles sur pré-réservation au 05 61 85 40 10).

Des glaces et des boissons fraîches seront également en vente sur place à l’espace snack de la Base.

22h à minuit · Projection du film de Nicolas VanierBelle et Sébastien(2013).

Une fresque magnifique et touchante qui résonnera parfaitement avec le cadre forestier.

https://youtu.be/00cPmZTPyjw?si=jo-YEub4nXdwzVGB

Base de loisirs de Bouconne 31530 Montaigut-sur-Save, chemin du ratelier Montaigut-sur-Save 31530 Haute-Garonne Occitanie [{« data »: {« author »: « Gaumont », « cache_age »: 86400, « description »: « Du00e9couvrez la bande-annonce du nouveau film de Nicolas Vanier.nAvec Tcheky Karyo, Fu00e9lix Bossuet, Margaux Chatelier, Dimitri Storoge, Andru00e9as Pietschmann, Urbain Cancelier et Mehdi.nAu cinu00e9ma le 18 du00e9cembre.nnBande originale disponible sur l’Itunes Store : nhttps://itunes.apple.com/fr/album/belle-et-sebastien-bande-originale/id737723285nnRejoignez-nous sur Facebook:nwww.facebook.com/belleetsebastien.lefilmnnSur Twitter:n#BelleEtSebastien », « type »: « video », « title »: « Belle et Su00e9bastien – Bande-annonce officielle », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/00cPmZTPyjw/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=00cPmZTPyjw », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCKnyzIyfL5Zj7cHhcC6bTyg », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

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Rendez-vous à la base de loisirs de Bouconne pour une séance de cinéma gratuite en plein air pour toute la famille ! cinéma cinépleinair